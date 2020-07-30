Başkan Şahiner'den başarılı öğrenciye ödül

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşen Yüksek Öğretim Kurumları sınavında ülke genelinde dereceye girerek başarı gösteren Hasan Kocabaş'ı makamında kabul ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

2015 yılında yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında da ilçe birincisi olan YKS'da da ülke genelinde başarı gösteren Kocabaş'ı tebrik eden Başkan Şahiner, ”Evladımız girdiği tüm sınavlarda üstün başarı göstererek bizleri gururlandırıyor. Kendisinini azmi ve çabasından dolayı tebrik ederim. 2015 yılında da bu makamda kendisini ağırlamıştık ve gururlanmıştık. Bugünde aynı şekilde evladımız adına gururlu ve mutluyuz. İnşallah yıllar sonra güzel yerlere geldiğinde de kendisini tebrik edebilme şansımız olur, en güzel makamlarda ve mevkilerde kendisini görürüz.” dedi.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Hasan Kocabaş, “Eşit Ağırlık” alanında Türkiye 605'incisi oldu.