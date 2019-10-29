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Başkan Şahiner'den miniklere bayraklı rozet

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Cumhuriyet Bayramının 96.

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine Türk bayraklı rozet hediye etti.


Sunguroğlu İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Şahiner, öğrencilerle yakından ilgilenerek rozetlerini formalarına taktı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Şahiner, istek ve arzularını dinleyerek not aldı.


Öğrencilerin istekleri üzerine okul bahçesinde incelemelerde bulunan Başkan Abdulkadir Şahiner, çevre düzenlemesi ve oyun alanıyla ilgili gerekli talimatları verdi.


Başkana okul ziyaretinde Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce, Mükremin Dağaşan ve Ahmet Yılmaz eşlik etti.

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