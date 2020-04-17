Başkan Şahiner'den sağlık çalışanlarına jest

Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, merkez ve köylerdeki aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek, hazırlanan çantaları teslim etti.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in bu zorlu süreçte yanlarında olmasından memnun olduklarını ifade eden sağlık personeli, teşekkürlerini ilettiler.