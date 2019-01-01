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Başkan Şahiner'den yılbaşı ikramı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yılbaşı gecesi görevde bulunan kamu personeli ile Mavi Ocak Özel Bakım Merkezi’nde kalan hastalara tatlı ikramında bulundu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yılbaşı gecesi görevde bulunan kamu personeli ile Mavi Ocak Özel Bakım Merkezi'nde kalan hastalara tatlı ikramında bulundu.


Sosyal medya hesabından yılbaşını kutlayan Başkan Şahiner, “Bu gece memleketimizin huzuru için çalışan Emniyet, jandarma, cezaevi, zabıta, itfaiye, acil servis ve sevgiye muhtaç olan huzur evi ve engelli bakım merkezlerine tüm hemşehrilerim adına tatlı ikramında bulunduk. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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