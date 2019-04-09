Başkan Şen mazbatasını aldı

Mahalli idareler seçimlerinden Kargı Belediye Başkanı olarak tekrar göreve seçilen AK Parti'nin Kargı Belediye Başkan Adayı Zeki Şen mazbatasını alarak resmi olarak yeni dönem görevine başladı.

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen beraberinde AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, belediye meclisi üyeleri, parti yönetimi ve partililer ile birlikte Kargı İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Burada resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Kargı İlçe Seçim Müdürü Onur Subaşı'dan mazbatasını teslim alan başkan Şen, yeni dönem görevine resmi olarak başlamış oldu.

Mazbata töreninde konuşan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, "Yeni dönemde Allah bizlere memleketimiz için hayırlı görevler yapmayı nasip etsin, memleketimiz ve bizler için hayırlı olsun. Herkese teşekkür ediyorum'' dedi.