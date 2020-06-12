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Başkan, Sıcak Havada Çalışanlarına Dondurma İkram Etti

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, artan hava sıcaklarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye personeline dondurma ikram etti.


Belediye personellerine bu gibi motive edici ikramların devam edeceğini ifade eden Abdulkadir Şahiner "Biz Sungurlu Belediyesi olarak kocaman bir aileyiz. Sungurlu'ya daha modern bir görünüm kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışırken, mesai arkadaşlarımızın gayret ve özverisini görmezden gelemezdik. Sıcak havalarda onları unutmadığımızı göstermek adına arkadaşlarımıza dondurma ikram ettik." dedi.


Başkan Şahiner'in talimatlarıyla sahada çalışan personellere dondurmaları Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan dağıttı. İkramdan son derece memnun kalan belediye personeli'de Başkan Şahiner'e teşekkür etti.

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