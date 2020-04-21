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Başkan Sülük esnaflarla bir araya geldi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçede faaliyet gösteren pideci ve fırıncı esnafıyla bir araya geldi.


İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu'nun da hazır bulunduğu toplantıda Ramazan ayında fırınların çalışma saatleri ve kuralları hakkında esnafa bilgilendirme yapıldı.


Belediye Başkanı Ali Sülük, fırıncı esnafının Ramazan ayı boyunca saat 18.00'e kadar imalatlarını tamamlayıp, hijyen şartlarına uygun olarak, sıkışıklığa neden olmadan dükkan içerisine müşteri girmeden gün boyu fırınların önünde satış yapacaklarını söyledi.


Başkan Sülük, keşkek fırıncısı esnaflarında korona virüs tedbirleri kapsamında istenilen şartları yerine getiremeyeceklerini belirtmeleri ve evlere servis yapamayacaklarını söylemeleri üzerine bu yıl keşkek fırınlarımızın kendi istekleri doğrultusunda açılmamasına karar verildiğini açıkladı.


Sebze pazarında oluşabilecek sıkışıklığı önlemek ve herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için Bilim kurulunun tavsiye kararlarında da belirttiği üzere, sebze pazarının Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri açılacağını dile getiren Sülük, “Saygıdeğer hemşerilerim, aldığımız kararların vatandaşlarımızın sağlığını korumak, ilçemizde salgın riskine sebebiyet verecek görüntüleri ortadan kaldırmak için alındığı bilinmelidir. Tüm hemşerilerime şimdiden anlayışları için teşekkür ederim” dedi.

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