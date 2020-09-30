Başkan Sülük'den itfaiyecilere ziyaret

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleşen ziyarette konuşan Belediye Başkanı Ali Sülük, itfaiyecilerin sadece yangınlarda değil kazalarda arama kurtarma ve doğal afet gibi her türlü acil durumlarda canlarını ortaya koyarak fedakârca görev yaptıklarını söyledi.

“Gece-gündüz demeden canla-başla büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye teşkilatımıza göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerinden dolayı teşekkür ederim” diyen Başkan Sülük, itfaiyecilere çalışmalarında başarılar diledi.