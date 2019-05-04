Başkan Sülük'ten değerlendirme toplantısı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İskilip Belediye Başkanı seçilen Ali Sülük, basın toplantısı düzenledi. Başkan Sülük, toplantıda belediyenin mali durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kimseye iftira atmak, kimseyi yaralamak ve zedelemek gibi bir niyetinin olmadığının altını çizen Sülük, tek gayesinin İskilip Belediyesi'nin mevcut durumu hakkında halkı bilgilendirmek olduğu ve seçimden sonra ortaya çıkan bazı dedikodulara açıklık getirmek olduğunu vurguladı.

Göreve geldikten sonra makam odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kaldırıldığı ve odanın dağıtıldığı yönünde iddialar ortaya atıldığını hatırlatan Sülük, “Öncelikle polemik konusu olan bir durumdan bahsetmek istiyorum. Resmi kanunlara göre seçim süreci bittikten sonra yeni belediye başkanı ve meclis üyeleri aslında görevine başlar. Biz etik olarak mazbatayı aldıktan sonra belediyeye girmeyi düşünüyorduk. Fakat o gece ben bu durumdan rahatsız oldum ve Pazartesi sabahı meclis üyesi arkadaşlarımızla haberleşerek belediyeye geldik ve personelimizi dolaşarak onlarla tanıştık. Sonrasında birim amirleri olan arkadaşlarımızla meclis salonumuzda kısa bir toplantı düzenledik. Bu toplantıda bazı talimatlar verdim. Bu talimatımda belediyeden hiçbir evrakın eksilmemesi ve benim bilgim dışında kimseye bir ödeme yapılmaması oldu. Recep beyin odasının kapısından bile içeri girmedim. Bunların güvenlik kamere görüntüleri elimizde mevcut. Daha sonra beni satın alma müdürümüz arayarak ödeme yapılmak istendiğinin haberini verdi. Bu ödemede önemli bir meblağı içeriyordu ve bende bu ödemeye müsaade etmedim. Bütün durum bundan ibaret” dedi.

“Dün oy istediğimiz Cumhurbaşkanımızın bugün fotoğrafını kaldıracak kadar akılsız değiliz”

Ortalarda dolaşan dedikoduların hepsinin yalan ve iftira olduğuna dikkat çeken Sülük, “Biz seçim boyunca da söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız bizimde Cumhurbaşkanımız. Cumhur ittifakında da sayın Cumhurbaşkanımıza oy istedik. Dün oy istediğimiz Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bu günde kaldıracak kadar en basit tabiri ile akılsız değiliz” ifadelerini kullandı.

Göreve başladığı günden itibaren İŞKUR ve belediye personelinden bir kişiyi bile işten çıkarmadığını açıklayan Başkan Sülük, sadece bir tane çalışanın kendi istediği ile istifa ettiğini belirtti.

“Garibanın ekmeğiyle oynamam”

İŞKUR süreli çalıştırdığı için bir grup çalışanın görev süresi bittiği için çıkışlarını imzaladıklarını dile getiren Sülük, “Görev süresi biten İŞKUR'da çalışma hakkını dolduran arkadaşlarımızın yerine 21 kişiyi yeniden işe almamız gerekiyordu. İŞKUR'a müracaat etmiş fakat bu güne kadar hiç görev alamamış arkadaşlarımızdan siyasi kimliğine bakılmaksızın 21 kişiyi işe aldık. Fakat daha sonra bu listeye bazı müdahaleler olduğu haberi geldi. Bizim partimizden olmayan siyasileri aradığımızda evet biz listeye müdahil oluyoruz denildi. Daha sonra ilk defa işe başlayanlardan oluşan 21 kişilik listemiz bozuldu ve kura çekilerek personeller belirlendi. Daha sonra bana sende bunları başlatma denildi ama bende bu kadar gariban insanın ekmeği ile oynayamayız diye, listenin geldiği ertesi gün kim olduğuna bakmaksızın bu insanlarımızı işe başlattım. Çünkü siyasiler arasında geçen polemiklerin suçlusu onlar değildi. Sizlere resmi yazı ile vali beye de gönderdiğim çarpıcı bir konudan bahsetmek istiyorum. Maalesef şu anda görev süresi dolan arkadaşlardan bazılarının İŞKUR'dan 6 kere görev aldığını biliyoruz. Bir siyasi parti yöneticimizin kızı, ismini burada zikretmeyeceğim 6 kere, bir siyasi parti üyesi arkadaşımız 6 kere, 4 kere 3 kere bu şekilde yaklaşık 40 kişiden oluşan 3 kere ve daha üzeri İŞKUR'dan görev alan arkadaşlarımız var. Hâlbuki bizim hazırladığımız listelerdeki arkadaşlarımız ilk defa görev alacaklardı. Şu anda alınan 21 kişilik grup kura ile belirlenmiş oldu. Bununda bilgisini paylaşmak istedim” diye konuştu.

“49 milyon 656 bin TL borçla belediyeyi devraldık”

Belediyeyi 49 milyon 656 bin TL borçla devraldıklarını dile getiren Sülük, “Belediye borçları merak edilen konulardan birisi. Biz olmasak İskilip'e yatırım gelmez denildi. İskilip'e taş üstüne taş koyandan razı olsun. Şuanda belediyenin bankalardan çekilen krediler, İller Bankası'ndan çekilen krediler, İller bankasından kesilen borçlar ve diğer borçlarla birlikte 49 milyon 656 bin lira borcumuz var. Şuanda değişik kalemlerde devraldığımız borç budur” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İskilip Belediyesi'ne ait 22 dönüm bir arazinin 125 bin liraya satışının yapıldığını anlatan Sülük, “Aşağıda eski ofisin yeri dediğimiz bir meyve bahçemiz var. Burası 22 dönüm bir arazi. Üzerinde beton direkler vardı. Beton direklerin akıbeti belli değil. Bu arazi 125 bin liraya ofis ihalesini alan müteahhit firmaya satılmış. Ben kendilerinden rica edip burasını tekrar belediyeye kazandırmaya uğraşacağım. Kendileri de kabul ederse burasını kırıp sarıp belediyemizin bünyesine yeniden alacağım. 125 bin lira burası için gerçekten çok küçük bir miktar. Belki yatırım yapılsın diye verilmiş olunabilir ama, yatırım yapılmadığı için burasını almak istiyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren yaptıkları çalışmalar la ilgili de açıklama da bulunan Sülük, “Karayolları bölge müdürlüğünü ziyaret ettik. Güzel haberler aldık. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel haberler verilecek.

Ramazan ayı nedeniyle camilerimizde temizliğine başladı. Çevre düzenlemelerini de gerçekleştiriyoruz. Gelidğimiz gün bir olay oldu. Bir sokak köpeği ile ilgili medyada bazı haberler yapıldı. Yalan bir haberdi. Benim göreve gelir gelmez ilk işim köpek itlaf ekibini dağıtmak oldu. Barınak yapacağız ancak zaman istiyor. Ama şimdi yaralı hayvanların tedavinin yapılması için portatif barınaklar yaptık.

Hayvan Pazarının bakım çalışması başladı. Aktif birşekilde faaliyete geçecek. Sosyal tesisleriyle hizmete açacağız bölgeye örnek olacak. Mezbahanemizde çalışmalar başladı. Ne yapılması gerekiyorsa onu yaparak ruhsatını alacağız. Çünkü ne yediğimizi ne kesildiğini bilelim. Yörel ürünler ve el sanatlarının geliştirilmesine yönelik taahhüdümüz vardı. Çorum'da bir fuara katıldık. Antalya'dan sipariş aldık. Kadın Kooperatif kuracağız. Tüzük hazırlandı.Aşevini tekrar faaliyete geçiriyoruz. Eski bir ekmek fabrikasını hızlı bir şekilde aşevine dönüştürüyoruz. İlk hafta yetişmeyebilir ancak ikinci hafta hizmete girer. Aşevini yıl boyunca hizmet verecek. Durumu iyi olanlar aşevimizden yemeğini alabilecek olmayanlara ise biz evlerine götüreceğiz” ifadelerini kullandı.