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Başkan Sülük'ten hayvan pazarında inceleme

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarında incelemelerde bulundu.


Pandemi süreci nedeniyle Belediye Başkanı Ali Sülük, Pazar açılmadan korona virüs salgınına karşı pazarda gerekli tüm önlemleri aldırmıştı.


Pazar ziyaretinde esnafla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Sülük, ayrıca vatandaşların taleplerini de dinledi. Başkan Sülük,ziyarette vatandaşlarla tüccarların arasında oluşan pazarlığa da dahil olarak arabuluculuk yaptı.


Başkan Sülük, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlara vesile olması için temennisinde bulundu.

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