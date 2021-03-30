Başkan Sülük'ten Mehmetçik Vakfı'na destek

Türkiye Mehmetçik Vakfı Samsun Bölge Müdürü Rahmi Kabakçı, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ü ziyaret etti.

Başkan Ali Sülük'e Mahmetçik Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Kabakçı, daha sonra teşekkür plaketi takdim etti.

Mehmetçiklerin emanetlerine sahip çıkan, Türkiye Mehmetçik Vakfı'nın önemli bir kurum olduğunu dile getiren Başkan Sülük, “Vakfımızın her zaman yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.