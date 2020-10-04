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Başkan Ünlü'den ıslah çalışmalarına yerinde inceleme

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede devam eden ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.


DSİ Şube Müdürü Murat Şerbetçi ile birlikte ıslah çalışmaları devam eden Dündar deresini gezen Başkan Ünlü, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.


Sorunlara anlık tedbirler üretmek yerine kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Başkan Ünlü, “Derelerimizde ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Sorunlara kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunları yaparken de sadece halkımızın hayır duasına talip oluyoruz. Bayat'ımız için yegane şiarımız ekibimizle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Bunun içinde bu millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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