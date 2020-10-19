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Başkan Ünlü'den muhtarlarla istişare

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, muhtarlar günü nedeniyle mahalle muhtarları ile bir araya geldi.


Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik'inde katıldığı toplantıda muhtarların gününü kutlayan Başkan Ekrem Ünlü, hem muhtarlarla sohbet ederek sorun dinledi, hem de belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Özü sözü bir olmayı, insanların dertleri ile dertlenmeyi, karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm bulmayı kendilerine görev edinen ve bu görevleriyle birlikte toplumda barışın, huzurun ve esenliğin teminatı olan tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladığını dile getiren Ünlü, “Muhtarlık müessesesi, toplumsal hayatımızın en önemli unsurlarından biridir. Muhtarlarımız, temsilcileri oldukları köy ve mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmekte, en ücra yerleşim yerlerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak sevinçte, hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Yerel yönetimdeki en önemli paydaşlarım ve yol arkadaşlarım olarak gördüğüm, el ele birlikte geleceğe yürüdüğümüz muhtarlarımızla çok güzel hizmetlere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Amacımız Bayat'ı bir adım ileri nasıl götürebiliriz. Bu konuda ve sorunların çözümü noktasında sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli” dedi.


Toplantıda İlçe Jandarma Komutanı Tğm. Hakan Adraş, ilçe Emniyet Amiri Mustafa Akmaz da hazır bulundu.

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