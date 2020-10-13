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Başkan Vekili Çürük'ten yaralı işçilere ziyaret

Çorum’un İskilip ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçide yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçide yaralandı.


İskilip Belediye Başkan Vekili Hatun Çürük, yaralı işçilerin ailelerini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


İşçilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Çürük, “Maden kazasında hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Yüce bir daha böyle olaylar yaşatmasın” dedi.

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