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Başkan'dan öğrencilere servis jesti

Çorum’un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, yaşadıkları servis sorunu nedeniyle okula gitmekte zorlanan öğrencilere araç tahsis etti.

Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, yaşadıkları servis sorunu nedeniyle okula gitmekte zorlanan öğrencilere araç tahsis etti.


Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatları doğrultusunda Ulaştape mahallesi, Göynük ve Karatepe bölgesindeki öğrenci servislerinin bulunmadığı yerleşim yerlerinde yaşayan ilkokul öğrenciler için ücretsiz okul servisi hizmeti verilmeye başlandı.


Sosyal belediyecilik hizmetlerini önemsediklerini vurgulayan Başkan Ali Sülük, “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda zorlu kış aylarında okul servisinin uğramadığı, Ulaştepe Mahallesi, Göynük ve Karatepe bölgelerindeki çocuklarımızı her sabah evlerinden alıp okullarına bırakıyoruz. Belediyeciliğin alışılagelmiş hizmetlerden ibaret olmadığını, sosyal devlet anlayışının gereği olarak, insan odaklı hizmet verme anlayışımız her alanda devam edecek” dedi.

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