Bayat belediyesi 25 bin metrekarelik alanı TOKİ'ye tahsis etti

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, belediye meclisinde oybirliği ile alınan kararla, Yatukcu Mahallesi Zafer Caddesi ile Tepebayat Mahallesi Tepebayat yolu arasında kalan 25 bin metrekarelik bir alanı TOKİ'ye tahsis ettiklerini açıkladı.

İlçenin en merkezi yerinde Bayat çayı sahilinde TOKİ sitesi kurulacağını ifade eden Başkan Ünlü, "Bayat tarihi açısından milat olan bir karara daha imza atmış olmanın ve böylesi önemli bir hizmeti ilçemize kazandırıyor olmanın onurunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bütün sosyal alanlarıyla ilçemizin yeni yaşam merkezi, cazibe merkezi olacak TOKİ konutları ile ilçemiz adeta yeniden imar ve inşa etmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilçemize yapılan tarihi yatırım ve hizmetlerle hep birlikte şehrimizi gelecek 100 yılını inşa ediyoruz" dedi.

"AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'ya Bayat çayının ıslahından başlayarak; TOKİ'nin Bayat'a kazandırılmasındaki tüm süreçlerde göstermiş olduğu yakın ilgi alakadan ve süreci bire bir takip ederek sonuçlandırmasından dolayı, şahsım ve hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" diyen başkan Ünlü, "İlçemize kazandırılan bu tarihi yatırımı ve diğer yatırımlar için, en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a, Çorum Milletvekillerimize, DSİ Genel Müdürümüz Prof. Dr. Lütfi Akça'ya, AK Parti İl ve İlçe teşkilatlarımıza, İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve değerli hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.