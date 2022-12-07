Bayat Belediyesi bu yıl da suya zam yapmadı

Çorum'un Bayat Belediyesi, 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da suya zam yapmama kararı aldı.

Bayat Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Ekrem Ünlü başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda meclis üyeleri oy birliği ile su fiyatına zam yapılmamasına karar verdi.

Suyun insani bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Bayat Belediyesi olarak 5 yıldır su fiyatlarına zam yapmıyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte de suya zam yapma ihtiyacı hissetmeyiz. Özellikle pandemide gördük ki su bizim zannettiğimizden çok daha değerli çok daha kıymetli ve çok daha ucuza ulaşılabilmesi gereken insani bir ihtiyaç. O yüzden belediye meclisimizde oy birliğiyle zam yapmama kararı aldık” şeklinde konuştu.