Bayat'ta bisiklet turu

Avrupa haraketlilit Haftası etkinlirleri çerçevesinde Çorum'un Bayat ilçesinde bisiklet turu düzenlendi.

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, çocuklar ve gençlerle pedal çevirdi.

Millet Bahçesi'nden başlayan ve renkli görüntülere sahne olan tura katılan bisiklet severler, çevre bilinci ve bisiklet kullanımının artması konusunda farkındalık oluşturdular.

Sağlıklı bir yaşam için hareketin şart olduğunu belirten Belediye Başkanı Ekrem ünlü, her yaştaki insanları düzenli spor yapmaya davet etti.