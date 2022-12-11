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Bayat'ta "Çocuk Koruma, Çocuk Atletizmi” antrenörlük eğitim programı

Çorum’un Bayat ilçesinde düzenlenen ‘‘Çocuk Koruma, Çocuk Atletizmi Antrenörlük Eğitim Programı” tamamlandı.

Çorum'un Bayat ilçesinde düzenlenen ‘‘Çocuk Koruma, Çocuk Atletizmi Antrenörlük Eğitim Programı” tamamlandı.



Hitit Üniversitesi Bayat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Betül Ayhan'ın girişimleri ile Türkiye Atletizm Federasyonunca gerçekleştirilen eğitim programına Gaziantep, Tokat, Ordu, Kırıkkale, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Bartın, Sivas ve Ankara'dan gelen 70 antrenör adayının yanı sıra kursa üniversite öğrencilerinden mesleki yeterliliklerine katkı sağlamak için 15 öğrenci de katılım sağladı. Çevrimiçi ve milli atletler Mustafa Güneş ve Emine Selda Kırdemir tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimler sonunda antrenör adaylarına katılım, 60 öğrenciye ise uluslararası çocuk atletizm sertifikası verildi. Program sonunda antrenör ve federasyon görevlilerine Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü tarafından hediye verildi.

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