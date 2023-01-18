Bayat'ta doğal gazın güvenli ve verimli kullanımı anlatıldı

Çorum'un Bayat ilçesinde, doğalgazın güvenli ve verimli kullanımı hakkında eğitim semineri düzenlendi.

Bayat Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerde, Çorumgaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara ve Müşteri Deneyimi Satış ve Pazarlama Yöneticisi Gülşah Reçber doğalgaz kullanımı hakkında belediye itfaiye ve alt yapı personeline sunum yaptı.

İlçenin özlemle beklediği doğal gaza kavuştuğunu hatırlatan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Doğal gazın ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman'a ve tüm emeği geçenlere ilçe halkı adına teşekkür ediyorum. Doğal gazın gelmesiyle birlikte yaşanabilecek olumsuzların önüne geçebilmek adına belediyemiz personellerine eğitim semineri düzenledik. Personelimiz ve bizler adına çok verimli geçen bu seminere bizzat katılım sağlayan Çorumgaz yönetici ve çalışanlarına da teşekkür ederim” dedi.