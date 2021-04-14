Bayat'ta fırınlara ramazan denetimi

Çorum'un Bayat ilçesinde ramazan ayıyla birlikte belediye zabıta ekipleri de denetimlerine ağırlık verdi.

Bayat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, vatandaşların özellikle ramazan ayında sofralarından eksik etmediği pidelerin sağlıklı şartlarda üretilip üretilmediği titizlikle incelendi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif ayıyla birlikte gıda güvenliği ve sağlığımız açısından zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ramazan ayı geçirebilmeleri için halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimler aralıksız devam edecek” dedi.