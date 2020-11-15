Bayat'ta toplu açılış töreni

Çorum'un Bayat ilçesinde yapımı tamamlanan kamu ve belediye yatırımları için tören düzenlendi.

Törende belediye tarafından hizmete alınan Buğday Pazarı ve Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışları gerçekleştirilirken devam eden Devlet Hastanesi, Kunduzlu İçme suyu arıtma ve isale hattı, Millet bahçesi, Dündar Deresi, Güneş Enerji Santrali ve 2 adet halı sahanın yapımı ve ihale süreçleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti iktidarında ilçeye 1 milyar liralık yatırım yapıldığını, açılışı yapılan, yapımı devam eden ve ihalesi yapılacak olan belediye ve kamu yatırımlarının toplam maliyetinin ise 61 milyon 850 bin TL olduğunu belirterek, “Bunlar kendiliğinden olmadı. Bunlar AK Parti iktidarı sayesinde oldu. Bunlar mazlumların ve ümmetin umudu dünya lideri cumhurbaşkanımız sayesinde oldu” dedi.

İlçenin en büyük eksiklerinden birisinin Buğday Pazarı olduğunu dile getiren Başkan Ünlü, “Çünkü biz hububat ilçesiyiz. Hububatta örnek, lider olan bir ilçeyiz. Daha önce sebze ve hayvan pazarını yaptık. Şimdiden Buğday pazarını yaparak açılışını gerçekleştiriyoruz. Ticareti ilçenin merkezinde inşa ettik. Küçük ilçelerde ticaret yapılan yerleri yaydığınızda ticaret farklı yerlere yayılıyor. Ancak hepsini ilçe merkezine konuşlandırdığınızda en azından sıcak para da ilçe merkezinde kalıyor. Bu yüzden sebze pazarı, köylü pazarı, buğday pazarı, üst tarafında hayvan pazarını inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk. Daha önceki görev yapan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Atık suları ilçe dışına kadar taşımışlardı. Bizde Atık Su arıtma Tesisi'ni yaparak ilçedeki atık suları arıtarak Bayat çayına veriyoruz. Çevreye duyarlı olmamız lazım. Bundan sonra Bayat Çayı, Kızılırmak ve Karadeniz'i kirletmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeden önce Bayat'ta yeşil alanları çoğaltacaklarına dair halka söz verdiğini hatırlatan Ünlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz aylarda Çorum'a yaptığı ziyarette millet bahçesi yapımı için 1 milyon liralık ödenek ayrıldığını hatırlattı. Verilen hibe desteği ile Bayat Devlet Hastanesi'nin alt tarafında bulunan 13 dönümlük alana millet bahçesini inşa etmeye başladıklarını belirten Ünlü, şuanda çalışmaların yüzde 30 oranında tamamlandığını bildirdi.

Bayat Belediyesinin diğer yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Ünlü, “Devlet Hastanemizin yanından Dündar Deresi geçiyor. 40 yıl önce hastanemiz buraya inşa edildiğinden dolayı derede meydana gelen taşkınlar nedeniyle olumsuzluklar yaşanıyordu. Pandemi sürecinde milletvekillerimizin girişimleriyle Dündar Deresi'ne 1 milyon 300 bin lira ayrıldı. Deredeki ıslah çalışmaları tamamlanma noktasına geldi. Belediyeler yatırım yapmak için, hizmet yapmak için nakit ihtiyacı var. Bizim ölçeğimizdeki küçük ilçeler İller Bankası'ndan gelen paylarla bunu yapmaya çalışıyor. 2009 yılında göreve geldiğimizde Kum ocağımızı modernize ettik. Bugün o kum ocağı belediyemizin önemli bir gelir kaynaklarından birisini oluşturuyor. Tarihe bir not daha düşüyoruz. Güneş Enerji Santrali kuruyoruz. Yatırım bedeli 5 milyon 250 bin lira. İhalesini bitirdik. Bir ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak. Buradan da aylık belediyemize 200 bin lira gelir elde edilecek. GES projesi de tamamlandığında kum ocağı ile birlikte hangi belediye başkanımız göreve gelirse gelsin elinde İller Bankası'ndan gönderilen ödenek kadar ödenek bulunacak. Buda Bayat'a hizmet olarak yatırım olarak dönecek. İlk göreve geldiğimizde halkımızın en büyük isteklerinden birisi Kunduzlu Barajı'nın tamamlanmasıydı. Barajımız tamamlandı 2.5 milyon metreküp su rezervimiz var. Geriye buradaki suyun çeşmelerden akması kalmıştı. İsale hattı ve arıtma tesisinin ihalesi yapılacak. Bu proje tamamlanarak hizmete girdiğinde İlçemizin girişine kesinlikle hazır su almayın. İçmeyin. Sizin çeşmenizden akan su satılan sulardan daha kaliteli diyeceğiz. Gençlerimiz içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçemize 2 halı saha yapılacak” şeklinde konuştu.

“Doğalgazın gelmesiyle hizmetlerimizi taçlandıracağız”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Bayat'a yapılan yatırımları doğalgazın gelmesiyle birlikte taçlandıracaklarını söyledi.

İlçeye doğalgaz getirilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Ahlatcı, milletvekili Erol Kavuncu'nun konunun takipçisi olduğunu ifade ederek, Bayat halkına verdikleri sözü tutmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydetti. Çorum'u bir bütün olarak gördüklerini vurgulayan Ahlatcı, milletvekilleri, teşkilatlarla birlikle Çorum'u daha ileri götürmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

“Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor”

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mazlumların umudu olduğuna dikkat çeken milletvekili Erol Kavuncu, hem sahada hem masa da destanlar yazıldığını söyledi.

Sadece siyasi başarılar değil Libya'dan Azerbaycan'a kadar elde edilen tüm zaferlerin kazanımların altında cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının olduğunu anlatan Kavuncu, “Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkileyen ekonomik darboğaz, bugün yaşanan virüs salgınında dünyadaki tüm yatırımların dururken, dip yaparken ülkemiz kendi İHA'sını, SİHA'sını yaparak savunma sanayi başta olmak üzere bir çok alanda önemli başarılara imza attı. Cumhurbaşkanımızın girişimleri ve gayretleri ile yer altındaki enerji kaynakları gün yüzüne çıkarılarak bu alandaki makus talihimize de son verildi. Karadeniz'de dünyanın en önemli doğalgaz yataklarından birisi keşfedildi. Kanuni gemimiz Karadeniz'e geçti. Artık Karadeniz'de Kanuni devri başladı. Yeni Türkiye cumburbaşkanımızın liderliğinde emin adımlarla yoluna devam ediyor” diye konuştu.

Çorum'a hizmet etmek için gece-gündüz çalıştıklarını söyleyen Kavuncu, şunları kaydetti; “İskilip yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgenin 50 yıllık rüyası olan Tımarlı Sulama projesi hızla devam ediyor. Sekteye uğrayan projemize yeniden start verildi. Şuanda 10 yılda bitecek proje önümüzdeki yıl bitecek. Tımarlı Sulama projesiyle 80 bin dönüm arazi suya kavuşacak. 15 bin kapıya istihdam sağlayacak. 30 milyon lira ekonomiye katkı sağlayacak. Kunduzlu Barajı'nda isale hattı ihalesi Aralık ayında yapılıyor.Bu hizmetleri yapan bu kadrolar doğalgazı da getirecektir”

“Tımarlı projesi bitmeden Bayatlılar hazırlık yapsın”

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya da, Tımarlı projesinin bölgeye çok büyük girdilerinin olacağına vurgu yaparak, “Bayat'ın en büyük gelir kaynaklarından birisi olacak Tımarlı Sulama projesi tamamlandığında ilçemize büyük gelir sağlayacak. Proje bitmeden Bayatlılar buna hazırlık yapmalı. Tımarlı projesi bittiğinde halkımızın hayata standartları yükselecek. Kunduzlu içme suyu projesi isale hattı ve arıtması ihalesi 8 Aralık'ta tamlananarak hemşehreliremizin hizmetine sunacağız. Çayköy ve Akseki göletlerini yaparak sulu tarımda Bayat'ı en ileri noktaya getireceğiz. Dünyada siyaset şekilleniyor. Bizim hak, hukuk ve adalet merkezi olarak gördüğümüz Avrupa Peygamber efendimize hakaret eden ona her türlü kötü söz söyleyen karikatür yayınlara çocuklarımız hesap sorduğu için yaş ayrımı gözetmesizin 10 yaşındaki çocuklarımızı gözaltına alıyorlar. Ne yapsalar boş, en güçlü sada İslam sadası. Ne yapsalar boş Allah nurunu tamamlayacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi 21. yüzyılda en iyi yere getireceğiz” dedi

“Türk milleti ile cumhurbaşkanımızın arasına kimse giremez”

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve isim vermeden muhalefeti eleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un “Bizim Türk milletiyle derdimiz yok, bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan “ yönündeki açıklamalarına tepki gösteren milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Senin Türk milletiyle derdin olmayabilir. Senin cumhurbaşkanımızla derdin varsa Türk milletinin de seninle derdi vardır. Bunu böyle bilmesi gerekir. Türk milleti ile Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse giremez. Cumhurbaşkanımızın tek derdi var millet. Cumhurbaşkanımız artık talimat almıyor talimat veriyor. Cumhurbaşkanımız tek talimatı milletten alır. Millet ne derse cumhurbaşkanımız onu yapıyor. Eskiden böylemiydi. Mektuplar gelirdi. Başbakana verilirdi içerisinde ne yazıyorsa o yapılırdı. Millet kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Terör örgütü HDP ile ortaklık yapacaksın. Bu devletin polisini, askerini, memurunu insanını şehit edenlerle seçim ittifakı yapacaksınız sonra da gelip bize ahkam keseceksiniz. Kimseyi kandıramazsınız. Önce milli olacaksınız. Bu millet için, bayrak için neler yaptınız gelin anlatın. Bayat'ta bir çiviniz var mı. Artık bölgemizi bırakın, dünyada hesap yapacak kim varsa Cumhurbaşkanımızdan gelecek icazet alacak. Bunu Azerbaycan'da, Suriye'de, Libya'da gördük” diye konuştu.

Bayat'a bugüne kadar yapılan yatırımlar 1 milyar lira yatırım yapıldığını açıklayan Ceylan, şunları söyledi;

“Halkımız istedi biz yaptık. Şuana kadar Bayat'ta şunu istedik yapılmadı diyebilir mi. Bayatlı halkı doğalgaz istiyorsa onu da yapacağız. İlçemize gençlik merkezini kazandıracağız. Salgın döneminde Çorum'a 132 milyon lira ihtiyaç sahiplerine ödeme yapıldı. Dünyada ekonomi tıkandı Türkiye'de koşuyor hala. Türkiye'de ise karşılıksız 300 milyar yardım yapıldı”

Programın ardından Bayat Belediyesi Buğday Pazarı ve Atık Su Arıtma tesisinin açılışı yapıldı.

Açılışa milletvekillerinin yanı sıra İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik ve vatandaşlar da katıldı.