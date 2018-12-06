Bedelli askerler müzeyi gezdi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nda emri görevli bedelli askerler Çorum Müzesi'ni gezdi.

Vatani görevlerini yaptıkları Çorum'un tarihini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen gezide Arkeolog Resil Ubuş, askerlere müze ve müzede sergilenen eserler hakkında bilgi verdi.

Gezinin ardından Arkeolog Resul İbiş, askerlere ayrıca kültür varlıkları nedir, ne değildir, kültür varlıkları kaçakçılığının önlenmesi ve buna yönelik faaliyetler, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları, 2860 sayılı yasa ve hükümler hakkında bilgi verdi.