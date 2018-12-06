İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bedelli askerler müzeyi gezdi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nda emri görevli bedelli askerler Çorum Müzesi’ni gezdi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nda emri görevli bedelli askerler Çorum Müzesi'ni gezdi.


Vatani görevlerini yaptıkları Çorum'un tarihini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen gezide Arkeolog Resil Ubuş, askerlere müze ve müzede sergilenen eserler hakkında bilgi verdi.


Gezinin ardından Arkeolog Resul İbiş, askerlere ayrıca kültür varlıkları nedir, ne değildir, kültür varlıkları kaçakçılığının önlenmesi ve buna yönelik faaliyetler, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları, 2860 sayılı yasa ve hükümler hakkında bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.