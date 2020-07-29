İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye ağaçları kesti vatandaş isyan etti

Osmancık Belediyesi, kaldırım yapım çalışmaları esnasında kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle ağaçları kesti.

Ağaçların kesilmesine ise vatandaş tepki gösterdi.


Osmancık ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Rasim Sokak'ta kaldırımda bulunan meyve ağaçlarının kesilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar Osmancık Belediyesinin kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle kestiği iddia edilen ağaçların kolay yetişmediğini belirterek, alınan kararın doğru olmadığını, kesilmek yerine sökülerek başka bir yere taşınabileceğini veya etrafının çember içine alınarak ağaçlara zarar vermeden kaldırım çalışmalarının devam edebileceğini savundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.