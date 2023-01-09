Belediye Başkanı Aşgın: "Çorum spor kenti olma yolunda ilerliyor"

Çorum'da düzenlenen U23 Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nın açılış törenine katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'u spor kenti yapma konusunda önemli projelere imza attıklarını, yeni yatırımların ve spor organizasyonlarının müjdesini verdi.

23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde 6-8 Ocak tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. 34 ilden yaklaşık 400 sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyona bir konuşma yapan Belediye Başkanı Aşgın, "Yiğidin harman olduğu Çorum'da U23 Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nı yapmanın mutluluğunu yaşadık. Organizasyonu Çorum'da yapan Güreş Federasyonu'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Çorum'un spor kenti olması yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Başkan Aşgın, "Stadyum, sentetik sahalar, spor salonları ve yüzme havuzları ile şehrimizde spor alanında ciddi yatırımlara imza attık. Belediyemiz tarafından yapılan şehir stadyumumuzu, 3 bin 600 kişilik spor salonumuzu, nizami sentetik sahalarımızı, semt sahalarımızı ve yüzme havuzlarımızı sporcularımızın hizmetine sunduk.” dedi.

"Türkiye'nin en güzel güreş eğitim merkezini inşa ediyoruz"

Çorum'da yapımı devam eden Güreş Eğitim Merkezi'nin bu yıl sonunda tamamlanacağını hatırlatan Başkan Aşgın, “Güreş Eğitim Merkezi Türkiye'nin en güzel Güreş Eğitim Merkezi olmak üzere planlandı, temeli atıldı ve inşaatımız hızla ilerliyor. Güreş Eğitim Merkezi'ni inşallah 2023 yılı sonu itibariyle şehrimize armağan etmiş olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında güreş eğitim merkezimiz hizmete girmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

"Masa Tenisi Spor Salonu'nun temeli atılacak"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Önümüzdeki günlerde masa tenisi spor salonunun temelini atılacak. Masa tenisinde ülkemize başarılı sporcuların kazandırılmasına katkıda bulunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde binlerce sporunun eğitim görüyor. Belediyemiz sporun her branşında en güzel şekilde temsil ediliyor” dedi.

Çorum Belediyesi'nin güreşte de iddialı olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, Türkiye'deki bütün belediyeler içerisinde hem serbest, hem de grekoromende branşında Süper Lig'de mücadele eden 5 belediyeden biri olduklarını söyledi.

"Bölgenin en büyük yağlı güreşleri Çorum'da yapılacak"

Güreş severlere de müjdeli haberler veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum yağlı güreşleri bu yıl 25 Haziran'da yapılacak. İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük Kırkpınar güreşlerini şehrimizde yapacağız. Türkiye'nin başpehlivanlarını 25 Haziran‘da şehrimizde güreş severlerimizle buluşturacağız” diye konuştu.

"Büyükler serbest güreş turnuvası 2024'te Çorum'da yapılacak"

Büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Aşgın, Büyükler Serbest Güreş Turnuvası'nın 2024 yılında Çorum'da yapılacak. Güreş Federasyonu başkanımızla yaptığımız görüşmede, Büyükler Serbest Güreş turnuvasını 2024 yılında Çorum'da yapılması sözünü aldık. Bu önemli turnuvayı yeni yaptığımız 3 bin 600 kişilik spor salonumuzda gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.