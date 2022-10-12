Belediye Çorumlulara İstanbul'u gezdiriyor

Dünyanın Merkezinden Kültürün Başkenti İstanbul'a” sloganıyla 1 Ekim'de başlayan gezilere bugüne kadar 500 kişi katıldı. Katılımcılar İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini doya doya gezme imkanı buldular.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kültür gezilerine kayıt yaptıran bin 500 kişiye yönelik İstanbul gezisi düzenlediklerini, gezilerin büyük bir heyecanla devam ettiğini söyledi. Her gün bir otobüsün İstanbul'a gittiğini, gezilere katılan vatandaşların İstanbul'un görülmesi gereken en önemli mekanlarını gezdiklerini belirten Başkan Aşgın, “İlk kafilemiz 1 Ekim'de yola çıkmıştı. O günden beri yaklaşık 500 hemşehrimiz İstanbul'u gezme imkanı buldu. Giden tüm hemşehrilerimiz mutlu bir şekilde Çorum'a dönüyor, bizlere memnuniyetlerini ifade ediyor. Gezilerimizin sonunda Bin 500 hemşehrimiz kültür gezileri çerçevesinde İstanbul'u gezme imkanı bulacak” dedi.

“Dünyanın Merkezinden Kültürün Başkenti İstanbul'a” sloganıyla başlayan gezilerde Çorum'dan giden vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ederek “Ortaköy, Selimiye, Sultan Ahmet, Ayasofya Camilerini gezdik, 7-8 Hasan Paşa'nın kabrini ziyaret ettik. Çok güzel organize edilmiş bir gezi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldık. Allah razı olsun Belediye Başkanımızdan” şeklinde konuştu.