Belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Belediye Başkan Yardımcısı Lemiz Çöplü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte HalkEt tarafından üretilen mama ve yemleri doğaya bıraktı. Şehir merkezinde ve kırsalda yaşamlarını sürdüren hayvanları yılın her günü beslemeye devam ettiklerini hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Çöplü, “Şükürler olsun beklediğimiz kar yağdı. Şehrimizde uzun zamandır böyle bir güzellik olmamıştı. Can dostlarımız olarak adlandırdığımız sokak hayvanlarımız için mama ve yem bırakma çalışmalarımızı artırdık” dedi.

Başkan Yardımcısı Çöplü, “Şehrimizde bulunan farklı bölgelerdeki besleme noktalarımızda arkadaşlarımız 7/24 esasıyla görev yaparak hayvanlarımızı aç ve susuz bırakmıyor. Şehrimizde bulunan sokak hayvanları bizlere emanet” şeklinde konuştu.