Belediye, kentteki kum ve tuz katıntılarını temizliyor

Çorum'da belediye ekipleri karla mücadele çalışmaları esnasında cadde ve sokaklara dökülen kum ve tuz katıntılarını temizliyor. Belediye ekipleri şehir genelinde temizlik seferberliği başlattı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, temizlik faaliyetlerini yerinde inceledi. Kar yağışıyla birlikte hemşehrilerimizin ulaşımda aksamlar yaşamamaları için 350 kamyon yani 7 bin ton tuz dökmüştük. Şuan ekiplerimiz Emek Caddesi ve Ata Caddesi başta olmak üzere şehir genelinde yoğun bir şekilde yollarımızı, kaldırımlarımda temizlik yapıyor.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın inceleme ziyaretine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli de eşlik ettiler.