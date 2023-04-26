Belediye, şehri lale ve sümbüllerle donattı

Baharın gelmesiyle birlikte Çorum'un park ve refüjlerinde renk cümbüşü oluştu. Bu yıl dikimi yapılan lale ve sümbüllerin açması ile şehirde güzel manzaralar ortaya çıktı.

Çorum Belediyesi, şehir estetiğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, belediye ekipleri tarafından parklar ve kavşaklar lale ve sümbüllerle donatıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, peyzaj çalışmaları ile şehrin görüntüsünün değiştiğini ve baharın gelmesiyle birlikte rengarenk çiçeklerin açtığını söyledi. Başkan Aşgın, “Şehrin değişik yerlerine diktiğimiz lale, sümbül gibi mevsimlik çiçeklerle şehrimiz bambaşka bir görünüme kavuşuyor.” dedi. Başkan Aşgın, ekiplerin şehir merkezindeki parklar başta olmak üzere ana cadde ve kavşaklarda çiçek ve fidan dikim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Birbirinden güzel renk ve desenlerde açan laleler vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor. Özellikle Çorum Valiliği önündeki lale parkı yoğun ilgi görüyor.