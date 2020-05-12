İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye'den karantinadaki vatandaşlara jest

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye getirilerek Çorum’da karantina altına alınan 169 kişiye Çorum belediyesi tarafından leblebi ve kitap hediye edildiSuudi Arabistan’dan ülkemize getirilerek bir kısmı Çorum’daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu’nda 14 gün boyunca karantinaya alınan vatandaşların güzel vakit geçirip Çorum’dan güzel anılarla ayrılması için belediye seferber oldu.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek Çorum'da karantina altına alınan 169 kişiye Çorum belediyesi tarafından leblebi ve kitap hediye edildi


Suudi Arabistan'dan ülkemize getirilerek bir kısmı Çorum'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu'nda 14 gün boyunca karantinaya alınan vatandaşların güzel vakit geçirip Çorum'dan güzel anılarla ayrılması için belediye seferber oldu.


14 gün boyunca konuk edilecek 169 vatandaşımıza Çorum Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler sunuldu. Çorum Leblebisi ve Çorum tarih ve kültürünü anlatan kitaplardan oluşan hediyeleri alan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirirken Çorum'da çok güzel ağırlandıklarını da ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.