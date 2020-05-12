Belediye'den karantinadaki vatandaşlara jest

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek Çorum'da karantina altına alınan 169 kişiye Çorum belediyesi tarafından leblebi ve kitap hediye edildi

Suudi Arabistan'dan ülkemize getirilerek bir kısmı Çorum'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu'nda 14 gün boyunca karantinaya alınan vatandaşların güzel vakit geçirip Çorum'dan güzel anılarla ayrılması için belediye seferber oldu.

14 gün boyunca konuk edilecek 169 vatandaşımıza Çorum Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler sunuldu. Çorum Leblebisi ve Çorum tarih ve kültürünü anlatan kitaplardan oluşan hediyeleri alan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirirken Çorum'da çok güzel ağırlandıklarını da ifade etti.