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Besi çiftliğindeki yangın korkuttu

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Akören köyünde bir besi çiftliğinde çıkan yangın korkuttu.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Akören köyünde bir besi çiftliğinde çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.30 sularında Akören köyünde Sezai Ateş'e ait besi çiftliğindeki samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik sahibi itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye giden Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin ahır ve evlere ulaşmasını önledi. Yangında ahırda bulunan 50 büyükbaş hayvan kurtarılırken 150 çuval hayvan yemi, bin 500 balya saman tamamen yandı. Ayrıca samanlık kenarında bulunan garajda park halindeki kamyonet ise kısmen yanarak zarar gördü.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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