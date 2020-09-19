Beyaz altının sofralara uzanan yolculuğu başladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde 'beyaz altın' olarak adlandırılan çeltik hasadına başlandı.

Osmancık ilçesinde yılda 25-30 bin ton üretilen pirinç, binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturuyor. İlçede üretilen 'Osmancık97' pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacının yüzde 5'ini karşılıyor. Osmancık'ın önemli gelir kaynaklarından birisi olan çeltik 'pırlanta' ya da 'beyaz altın' olarak anılıyor. Çeltik üreticilerinin pirinç yetiştirmek için yaptığı zahmetli çalışmalar, mayıs ayının son haftalarında tarlanın hazırlanmasıyla başlıyor. Çeltik (kabuğu ayıklanmamış pirinç) tohumu eken çiftçiler, önce tarlalarındaki keşan adını verdikleri alanları, tarım aletleri yardımıyla ekim için hazırlıyor. Daha sonra hazırladıkları keşanların içine su salarak bütün tarlanın su tutmasını sağlayan çiftçiler, tarlalar tamamen bataklık haline gelince çeltikleri saçarak toprakla buluşturuyor. Suda eriyen oksijeni kullanarak gelişimini sürdüren çeltik bir süre sonra hastalıklara karşı ilaçlanırken yabani otların istilasına uğramaması için temizlikten geçiriliyor.

Gelişimini 5 ayda tamamlıyor

Suda yetişen tek tahıl ürünü olarak bilinen pirincin yolculuğu da böylelikle başlıyor. Yetişmesi ve başak olgunluğunu yaklaşık 5 ayda tamamlayan çeltik yetişirken sürekli tarlalar su altında bırakılıyor. Belirli olgunluğa erişen çeltikler daha sonra biçerdöverlerle hasat edilerek kurutuluyor. Son aşamada pirinç fabrikalarına satılan çeltikler, özel bir gayret ile kabuklarından ve kepeklerinden ayrılıp pirinç haline getiriliyor. Hasadıyla üreticisinin yüzünü güldüren pirinç, sofralara geldiğinde de damak zevkine lezzet katıyor. 2020 yılı çeltik hasat sezonunun başladığını dile getiren çeltik tüccarı Mustafa Geçmiş, kalitesinden dolayı insanların Osmancık97 pirincini tercih ettiklerini belirtti. Geçmiş, Türkiye'nin en kaliteli çeltiğinin Kızılırmak havzasında yetiştiğini dile getirdi.

"İklim şartları nedeniyle verimde düşüş var"

Olumsuz hava şartlarından dolayı bu yıl çok az da olsa verimin düşük olduğunu dile getiren Geçmiş, "İklim şartları nedeniyle verimde düşüş var. Çeltikte bu yılki yeni mahsulümüz fabrikaya geldi. Çiftçinin emeği olan çeltiği fabrikada işleyerek kabuğundan ayırmak suretiyle pirinç haline getiriyoruz. Hasadı devam eden çeltikten umutluyuz. Hedefimiz, kaliteli pirincimizi, Osmancık adına, markasına yakışır şekilde müşterilerimizi memnun edecek şekilde kaliteli olarak sunmak” dedi.

"Dünyanın her tarafında ekilen ve aranan bir çeltik markası haline geldi"

Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner ise verimli bir sezon temennisinde bulunarak, "2020 yılı çeltik hasat sezonunu başlattık. Bu yılki üretim ile çiftçimiz için yüz güldüren bir sezon olacağını ümit ediyoruz. Osmancık97 çeltiği dünya markası olmuş bir çeltik türü, artık dünyanın her tarafında ekilen ve aranan bir çeltik markası haline gelmiştir. Yeni sezonun çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah, bol bereketli kazançlı bir yıl olur. Çeltiklerimiz bu sene normal, tahmini olarak dönüm başına 800-900 kilogram gibi bir verim bekliyoruz. Randımanı ise orta hallerde bir beklentimiz var. Yeni çeltik üretim sezonumuz ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.