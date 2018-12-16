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Beygircioğlu kavşağındaki üst geçidi trafiğe açıldı

Yıllardır birçok ölümlü trafik kazasının meydana geldiği Beygircioğlu Kavşağı’na yapılan üst geçit tamamlanarak trafiğe açıldı.

Yıllardır birçok ölümlü trafik kazasının meydana geldiği Beygircioğlu Kavşağı'na yapılan üst geçit tamamlanarak trafiğe açıldı.


Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen trafik kazaları ile sıkça anılan İstanbul ile Sinop yollarını birleştiren Beygircioğlu Kavşağı'na yapımına başlanan üst geçit tamamlanarak trafiğe açıldı.


Yıllardır 'Ölüm Kavşağı' olarak anılan Beygircioğlu Kavşağı'na yapılan üst geçit ile kazaların büyük oranla önüne geçilmesi bekleniyor.

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