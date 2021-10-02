Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Çorum'da bir apartmandan bisiklet şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Şüphelinin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Üçdutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahçılar 18. Sokak üzerinde bulunan bir apartmana gelen kimliği belirsiz bir şahıs apartman içerisinde bulunan bisikletlerden birisini saniyeler içerisinde alarak kayıplara karıştı.

Bisikletinin yerinde olmadığını gören Hasan S, apartmanın güvenlik kameralarını incelediğinde bisikletinin çalındığını fark etti. Hasan S., kamera görüntüleriyle birlikte gittiği polis merkezinde bisikletini çalan şahıstan şikayetçi oldu. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde apartmana giren şüphelinin önce içeride bulunan bisikletleri incelediği görülürken, daha sonra içerisinden seçtiği bisikleti alarak kapıdan çıktığı görülüyor.