Boğazkale silahlı saldırı; 1 kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Dilaver Zehir (30) ile İsmail B. (26), Boğazkale ilçesi girişinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Dilaver Zehir ve İsmail B. kendi imkanlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dilaver Z. ve İsmail B. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Dilaver Zehir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, İsmail B. ise yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.