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Boğulmak üzere olan kızıl şahini vatandaşlar kurtardı

Çorum’un Alaca ilçesinde boğulmak üzere bulunan kızıl şahin vatandaşların müdahalesiyle hayata tutundu.

Çorum'un Alaca ilçesinde boğulmak üzere bulunan kızıl şahin vatandaşların müdahalesiyle hayata tutundu.


Olay, ilçeye bağlı Yatankavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhsin Yılmaz ve İbrahim Karabacak araziye gezmeye çıktı. Gezerlerken bir tarlada hareketsiz halde duran kızıl şahini gören Yılmaz ve Karabacak, kuşun yanına gitti. Şahinin boğazının tıkalı olduğunu gören Yılmaz ve Karabacak talihsiz hayvana hemen müdahale etti. İlk önce boğazındaki kertenkele ölüsü ve diğer şeyleri çıkaran iki arkadaş daha sonra hayvana masaj yapmaya başladı. Bir süre sonra kendisine gelen kızıl şahin tekrar doğaya bırakıldı.

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