Bu bahçedeki her şey helal

Çorum'un İskilip ilçesinde Ali Bingöl (70) arazini meyve bahçesine çevirdi.

Basmakçı köyünde yaşayan ve hayırseverliğiyle tanınan Ali Bingöl, bahçesinde domates, biber, salatalık, kavun yetiştirmeye başladı. Yoldan gelip geçenlere yetiştirdiği ürünleri, ücretsiz ikram eden Bingöl, ayrıca bahçe duvarına da "sebzeleri yemek helal" yazısı astı.

Arazisine dağdan su getirerek, bahçeyi kurduğunu dile getiren Ali Bingöl, “Burasını hayır amaçlı yaptım. Yoldan gelip geçen vatandaşlar gönül rahatlığı ile sebzelerden yiyebilir. Yiyene sebzeler helaldir" dedi.