Bu fizik tedavi ünitesi günde 100 hastaya hizmet verecek

Hitit Üniversitesi Erol Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete açılan fizik tedavi ünitesi, günde 100 hastaya hizmet verecek.

Hitit Üniversitesi Erol Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni yeni fizik tedavi ünitesi hizmet vermeye başladı.Hasanpaşa Semt Polikliniğinde oluşturulan fizik tedavi ünitesi günlük yaklaşık 100 hastaya hizmet verecek şekilde tasarlandı. Fizik tedavi ünitesinde 1 doktor polikliniği, 1 fizyoterapist ve 4 fizik tedavi teknikeri görev yapacak. Merkezde bel fıtığı, boyun fıtığı, gonartroz, meniskopati, kalça kireçlenmesi, romatoid artrit gibi rahatsızlıklar ile ‘D grubu' tanıların tedavileri yapılacak. Ünitedeki poliklinik, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek ve merkez binasında bulunan fizik tedavi ünitesi ile koordineli olarak çalışacak.