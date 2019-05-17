Buğday yüklü Tır devrildi: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kızılırmak karayolu Tuğcu Köyü mevkiinde meydana geldi. Sungurlu'dan Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi istikametine seyir halinde olan Yunus Delibaş (31) yönetimindeki 60 AAB 345 plakalı buğday yüklü Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.