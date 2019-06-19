İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükler kirletti, çocuklar temizledi

Çorum’un Kargı ilçesinde Atatürk İlkokulu Çevre ve Temizlik Kulübü Kargı Yaylasında çevre temizliği yaptı.

Çorum'un Kargı ilçesinde Atatürk İlkokulu Çevre ve Temizlik Kulübü Kargı Yaylasında çevre temizliği yaptı.


Kargı Atatürk İlk Okulu Çevre ve Temizlik Kulübü Kargı yaylasında piknik yaptı. Daha önceden pikniğe gelenlerin çevreye çöp atarak kirlettiklerini gören kulüp üyeleri, pikniğin ardından Kargı yaylası'na dağılarak çevre temizliği yaptı.


Atatürk İlkokulu Çevre ve Temizlik Kulüp danışman Öğretmeni Münip Tabakoğlu, piknik için geldikleri Kargı Yaylası'ndaki çevre kirliliğine duyarsız kalamadıklarını ve yaklaşık 1 saatte 40 poşet çöp topladıklarını belirterek piknik yapan vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.