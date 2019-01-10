Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası başladı

Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Gençlik Spor Bakanlığı, Hitit Üniversitesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Spor Toto destekleri ve Çorum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya çok sayıda ilden 450'nin üzerinde sporcu katılıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Musa Aydın, güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu belirterek, “Türk spor tarihine baktığımızda güreş ülkemize bin 609 madalya kazandırmıştır. Olimpiyatlara baktığımızda 39 madalyanın 29'unu güreşte kazanmışız. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşıdır. 2016 Rio olimpiyatlarında ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Şimdi bütün hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatlarıdır. İnşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında Tokyo'da ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı okutacağız” dedi.

"Gelecek kuşaklara aktarmak için önemli çalışmalar yapıyoruz"

“İnsanlık tarihinin en köklü sporlarından olan ata sporumuz güreşi yaşatmak ve gelecek kuşaklara en güzel şekilde aktarmak için önemli çalışmalar yapıyoruz” diyen Çorum Belediye Başkanı ve Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromenden Sorumlu Asbaşkan Zeki Gül de, Türk güreşinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Başkan Gül, “Çorum'da güreşin daha iyi ortamlarda, daha güzel başarılar getirmesi ve gençlerin sağlıklı nesiller yetişmesi için modern tesisler yaptık. İnşallah buralarda geleceğin Yaşar Doğu'ları, Mahmut Atalayları, Tevfik Kışları yetişecek. Onlarda ustaları gibi ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecekler” dedi.

Konuşmaların ardından şampiyonanın gerçekleşmesinde destek olan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer ve Vali Vekili Recep Yüksel'e Türkiye Güreş Federasyonu Musa Aydın tarafından teşekkür plaketi verildi.

Şampiyona 13 Ocak'ta sona erecek.