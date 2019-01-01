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Buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Çorum’un Sungurlu ilçesinde de etkili olan soğuk hava binaların saçaklarında ve katlı kavşaklarda buz sarkıtlarına neden oldu.

Tüm yurtta olduğu gibi Çorum'un Sungurlu ilçesinde de etkili olan soğuk hava binaların saçaklarında ve katlı kavşaklarda buz sarkıtlarına neden oldu.


Oluşan buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluşturması nedeniyle Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri demir kancalar aracılığıyla bazıları yarım metre uzunluğuna sahip olan buz sarkıtlarını tek tek kırdı.


İtfaiye yetkilileri yaptıkları açıklamada "Yağışlı ve soğuk havalarda oluşan buz sarkıtlarının vatandaşlara ve otomobillerine zarar vermemesi için itfaiye personelimiz tarafından buz sarkıtları alınan tedbirler çerçevesinde kırılıyor" ifadelerine yer verildi.

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