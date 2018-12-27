İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buzda düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde buzlanma nedeniyle kayıp düşen yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde buzlanma nedeniyle kayıp düşen yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi'nde Halit A., buzlanma nedeniyle düşerek yaralandı. Yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sabahın erken saatlerinden itibaren buz tutan yollarda kayarak yaralanan bir çok kişinin hastanelere götürüldüğü belirtildi.


'Esnaf merdiven istiyor'


Yaşı adamın düştüğü yerin çok dik olduğunu söyleyen esnaflar, "Burada sürekli aynı sıkıntı yaşanıyor. Bizler kendi çabamızla ne kadar tuz döksekte belli bir süre sonra eriyen kar nedeniyle tekrar buz oluyor. Burası dik bir rampa. Buraya acilen merdiven yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.