ÇAĞSAV'dan Çorum Belediyesi'ne onur ödülü

Ödülü, Ankara'da düzenlenen ödül töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü aldı.

Galerisi, Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) Onur Ödülü'nün kurumsal alanda tüzel kişi olarak Çorum Sanat Müzesi'nin ödüle layık görüldüğünü ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Kahramankaptan, “Resim sanatının toplumun değişik kesimlerine tanıtılması yolunda yaptığı katkı, eserleri çalıştaylar ve bağış yoluyla doğrudan sanatçılardan sağlaması, sanat hakkındaki bilgi ve görgünün arttırılması yönündeki etkisi, ilkokuldan itibaren her yaşta öğrenciyi ağırlayarak resim derslerini müzede almaları için hazırladığı şartlarla sağladığı olumlu ortam nedeniyle Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Sanat Galerisi'ne verilmiştir” şeklinde konuştu.

Kültürel alanda yaptığı çalışmaların örnek olduğunu, aldıkları bu ödülün Çorum Belediyesi'nin sanata verdiği değerin de bir göstergesi olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de, "Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzemiz ünlü ressamların bağışladığı tablolarıyla oluşturuldu. Bu sebeple Türkiye'deki en önemli resim müzelerinden biri. Sanat Galerisi kısmında da çeşitli kültürel etkinliklere sergilere ev sahipliği yapıyor. ÇAĞSAV'ın bu ödülü bizim ne kadar güzel bir iş yaptığımızın bir göstergesi oldu. Bu ödülü tüm Çorumlular adına alıyorum ve bizi ödüle layık gören tüm kurul üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.