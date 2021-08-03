Çalınan aracını trafikte tanıdı, polis kovalamaca sonucu yakaladı

Çorum'da çalınan aracını trafikte gören vatandaş polisi aradı. Yaşanan kovalama sonucu oto hırsızları polis ekiplerinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Olay, Çorum çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kale Mahallesi Hüyük Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde park halinde olan Hasan Şanal'a ait hafif ticari çalındı. Olaydan bir gün sonra ise Çepne Mahallesi'nde bir aracın plakaları çalındı. Aracının çalındığını fark eden Şanal, polise başvurdu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yolda yürürken plakası değiştirilen aracını gören Şanal, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine aracı takibe alan polis ekipleri ve zanlılar arasında kovalamaca başladı. Kovalama sonunda Buharaevler kavşağında polis ekipleri zanlıları çalıntı araçla durdurdu.

Polis uyarı ateşi açtı

Araçtan inerek kaçmaya başlayan zanlılardan birinin kovalamaca esnasında belinden kurusıkı tabanca çıkarmasıyla polis havaya uyarı ateşi açtı. Diğer zanlı ise Pazartesi Pazarı içerisine girerek kaçmaya başladı. Zanlılar polis ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Yapılan araştırmada aracı ve plakalı çalan şahısların aynı zanlılar olduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından zanlılar haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.