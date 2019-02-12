Cami cemaatinden örnek davranış

Sungurlu Ümit Cami imamı Engin Kodalak, camii cemaatinin kendi aralarından topladıkları parayı Sungurlu Kızılay temsilcisi İbrahim Çırakoğlu'na teslim etti.

Ümit Cami imamı Engin Kodalak öncülüğünde cami cemaati ile birlikte topladıkları bir miktar parayı Kızılay'a bağışladılar.

Kızılay Sungurlu İlçe Koordinatörü İbrahim Çırakoğlu, "Ümit Cami imamı Engin Kodalak ve cami cemaatine bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.