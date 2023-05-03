Camiden hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Çorum'da iki ayrı camiden hırsızlık yapan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlık anları ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Hırsızlık Bürosu Amirliği ekipleri, 13 ve 18 Nisan tarihlerinde Mimar Sinan ve Ulukavak Mahallesi sınırları içinde bulunan iki ayrı camide meydana gelen hırsızlık olayını aydınlattı. Polis ekipleri, 'mabetten hırsızlık' olayını gerçekleştiren bir şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.