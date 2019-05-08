Çanakkale Gezici Müze Tırı Kargılılarla buluştu

Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müze Tırı, Türkiye turu kapsamında uğradığı Çorum'un Kargı ilçesinde büyük ilgi gördü.

11 yıldır 81 il ve 763 ilçede turlarını sürdüren 1915 Gezici Müze Tırı, 3. Türkiye turuna Ağustos ayında başladı. Yaklaşık 10 aydır Türkiye'yi gezen tır, birçok il ve ilçeyi gezdi. Son olarak Çorum ve ilçelerini dolaşan tır Kargı'ya gelerek Kargılıların ziyaretine açıldı.

Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi ile Çanakkale ruhu Kargılılarla buluşturuldu. Özellikle Çanakkale'ye gidemeyen için Çanakkale Belediyesi sponsorluğunda halka ücretsiz sergilenen müze Kargılıların da yoğun ilgisiyle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı 1915 Ahmet Uslu özel müzesi olan Çanakkale 1915 Müzesi'nin sponsorluğu ise Çanakkale Belediyesi tarafından yapılıyor.

Yağmurlu havaya rağmen Kargılılardan yoğun ilgi gören müzenin gün boyu ziyaretçilere açık olacak.