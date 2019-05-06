Canını kurtardığı köpeği sahiplendi

Çorum'da bir çiftçi su dolu çukura düşen köpeği kurtararak sahiplendi.

Olay, merkeze bağlı Paşa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah tarlasına çalışmaya giden Ali Osman Çelik, Değirmenağzı mevkisinde bir köpeğin çukura düştüğünü gördü. Kuyudan çıkmaya çalışan köpeğin çırpınışlarını gören Çelik, eşi İhsaniye Çelik ile harekete geçti. Köyden merdiven getiren Çelik çifti, boğulmak üzere köpeği çukurdan çıkardı.

Tarlaya giderken su dolu çukurda köpeğin havlama sesini duyduğunu dile getiren Ali İhsan Çelik, "Köpek boğulmak üzereydi. Dereye gidemedim. Merdiven yardımıyla kurtardım. Adını da fındık koyduk. Çok mutluyum köpeği kurtardığım için. Hayvanlar bizim her şeyimiz, hayvanlara sahip çıkalım. Hayvanlar olmasa doğa olmaz. Kim olsa benim yerimde aynısını yapar. Fındıkla beraberim artık. Fındık bizim her şeyimiz" dedi.