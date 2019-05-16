Çapa makinesi motorundan araba yaptılar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde köy okulu öğrencileri kısıtlı imkanlarla çapa makinesi motorundan araba yaptı. Küheylan ismini verdikleri araba 53 kilometre hıza kadar ulaşıyor.

Sungurlu'da Kaledere Köyü Şehit Bayrak Kesekler YİBO öğrencileri tarafından hızar motoru kullanılarak yapılan arabanın ardından bu kez de Kavşut Köyü Şehit Kerem Beksiz Ortaokulu öğrencileri çapa makinesi motoru kullanarak araba üretti.

Kavşut Köyü Şehit Kerem Beksiz Ortaokulu binasında açılan fuarda, köydeki ortaokulda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı projeler katılımcıların beğenisine sunuldu. Öğrenciler tarafından hazırlanan araba fuarın ilgi odağı oldu. İleri ve geri vitesi olan Küheylan ismini verdikleri araba, 53 kilometre hıza kadar ulaşıyor.