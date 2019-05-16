İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çapa makinesi motorundan araba yaptılar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde köy okulu öğrencileri kısıtlı imkanlarla çapa makinesi motorundan araba yaptı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde köy okulu öğrencileri kısıtlı imkanlarla çapa makinesi motorundan araba yaptı. Küheylan ismini verdikleri araba 53 kilometre hıza kadar ulaşıyor.


Sungurlu'da Kaledere Köyü Şehit Bayrak Kesekler YİBO öğrencileri tarafından hızar motoru kullanılarak yapılan arabanın ardından bu kez de Kavşut Köyü Şehit Kerem Beksiz Ortaokulu öğrencileri çapa makinesi motoru kullanarak araba üretti.


Kavşut Köyü Şehit Kerem Beksiz Ortaokulu binasında açılan fuarda, köydeki ortaokulda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı projeler katılımcıların beğenisine sunuldu. Öğrenciler tarafından hazırlanan araba fuarın ilgi odağı oldu. İleri ve geri vitesi olan Küheylan ismini verdikleri araba, 53 kilometre hıza kadar ulaşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.